Meditative Hirtenmesse am Terzenbrunn

Eine einfache und schlichte Hirtenmesse wird am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, in der Kapelle am Terzenbrunn gefeiert. Beginn ist um 8.30 Uhr. Die Besucher der Messe nähern sich mit den Hirten dem weihnachtlichen Geheimnis, der Menschwerdung Gottes, heißt es in der Ankündigung. Da die Kapelle nicht beheizt ist, wird den Besuchern warme Kleidung empfohlen, auch ist bei eventuellem Schnee und Eis Vorsicht auf dem Weg zur Kapelle geboten. sek