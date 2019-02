"Meditationsformen und Meditationstechniken" lautet das Thema des Montagsvortrages in der Parkklinik Heiligenfeld am 25. Februar. Referent ist Ralf Franziskowski (Oberarzt in der Parkklinik Heiligenfeld). Der Vortrag richtet sich vor allem an Menschen ohne oder mit geringen Kenntnissen über Meditationen. Franziskowski informiert an diesem Abend über grundsätzliche Meditationsformen und wird danach eine gemeinsame Achtsamkeits-Meditation durchführen. Es wird Zeit für Fragen geben. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist nicht erforderlich. sek