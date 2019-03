Meditationen in der Fastenzeit

In der Fastenzeit finden ab 15. März, jeweils freitags um 8.30 Uhr im 3. Stock des Caritashauses halbstündige Fastenmeditationen zum Misereor-Hungertuch statt. Das Thema "Mensch, wo bist du?" wird von Mitarbeitern der Caritas, der Kur- und Rehaseelsorge und der Ehe- und Familienseelsorge in kurzen Besinnungen umgesetzt. Es werden dabei einzelne Elemente des Kunstwerkes von Uwe Appold herausgegriffen. Den Abschluss bildet der Film "Maria Magdalena" (120 Minuten), den Kurseelsorger Rainer Ziegler am Dienstag 16. April, im Gruppenraum 2 des Caritashauses zeigt. sek