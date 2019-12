Eine Meditation zur Vorweihnachtszeit steht im Mittelpunkt des Adventsabends des katholischen Frauenkreises Altenkunstadt am morgigen Mittwoch im Anschluss an den Abendgottesdienst gegen 20 Uhr im Pfarrheim Sankt Kilian. Die Basteldamen bieten kreative Handarbeiten zum Kauf an. Der Erlös kommt kirchlichen und sozialen Zwecken zugute. bkl