Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Karin Wagner eine "Vorweihnachtliche Meditation mit Klangschalen" an. Die Teilnehmer können die sanfte, stresslösende Kraft der Klangschalen entdecken und erleben. Losgelöst von Stress und Hektik des Alltags können sie Ruhe und Kraft tanken. Mitzubringen sind Matte, Decken, Kissen und bequeme Kleidung. Der Kurs findet am Freitag, 20. Dezember, von 17 bis 18 Uhr im BRK Mehrgenerationenhaus, Laurentiusstraße 17 in Buchbach, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red