Meditation mit Klangschalen

Die Selbsthilfegruppe krebsbehandelter Frauen trifft sich jeden zweiten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr im Untergeschoss des Caritashauses in Bad Kissingen. Am Montag, 8. April, besucht die Gruppe aber den Klangraum von Anja Pfennig (Klangschalenmeditation) in Westheim. Am Montag, 13. Mai, findet eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung durch Veronique Conrad von der Caritas Bad Kissingen im Caritashaus statt. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit für Austausch zu den Anliegen der Teilnehmerinnen an diesem Treffen. Nähere Auskünfte zur Gruppe sind unter Tel.: 0176/567 438 94 erhältlich. sek