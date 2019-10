Die Klinikseelsorge bietet am Mittwoch, 9. Oktober, von 19 bis 20 Uhr einen offenen Meditationsabend in der Krankenhauskapelle an. Das Angebot richtet sich an alle, die an Meditation interessiert sind; geboten werden eine Einführung in die Grundhaltungen der Meditation sowie eine Anleitung zur geistlichen Übung im Alltag. Dem achtsamen Sitzen in der Stille gehen einfache Atem- und Wahrneh- mungsübungen voraus, ein Impuls in Wort oder Bild hilft, sich nach innen zu wenden. red