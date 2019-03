Medikamente richtig einnehmen

Der Ortsverband Höchstadt des VdK lädt am Donnerstag, 7. März, wieder zu einem geselligen Nachmittag in das katholische Pfarrheim nach Höchstadt ein. Beginn ist um 14 Uhr. Zu Gast ist Georg Reck von der Kapuziner-Apotheke in Höchstadt mit einem interessanten Vortrag über die Einnahme und den Einnahmezeitpunkt von Arzneimitteln.

Des Weiteren weist der Ortsverband darauf hin, das für den Fünftagesausflug in den Spreewald (23. bis 27. Juni) bereits jetzt Anmeldungen bei Marga Schorr unter Telefon 09193/2789 möglich sind. red