Medikamente: Frau verursacht Unfälle

Vermutlich aufgrund von einer Medikamenteneinnahme verhielt sich eine 37-jährige Mercedesfahrerin auffällig und schadensträchtig im Straßenverkehr. Einem Polizisten, der am Donnerstag, um 10.45 Uhr, mit einem Zivilauto unterwegs war, kam die Frau mit ihrem Kleintransporter in der Gartenstraße auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er nur durch Ausweichen auf den Gehweg einen Unfall vermeiden konnte. Er fuhr der Frau hinterher und bemerkte etliche Verkehrsverstöße, wobei sie zuletzt entgegen der Einbahnstraße in die Kettelerstraße einbog. Dort hielt sie kurz an, und als der Beamte, der hinter ihr angehalten hatte, nun an ihre Fahrerscheibe klopfte, fuhr sie mit dem Transporter rückwärts und beschädigte das Zivilauto. Bei der Frau zeigten sich deutliche körperliche Ausfallerscheinungen, die sie mit der Einnahme von einem Medikament am Morgen in Verbindung setzte. Ihre Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Bei einer Nachermittlung stellte sich heraus, dass die Autofahrerin bereits um 9 Uhr an diesem Vormittag in Brendlorenzen einen geparkten Ford Transit in der Hauptstraße beim Vorbeifahren beschädigt hatte. Sie hatte am Fahrzeug ihre Personalien hinterlassen, aber nicht die Polizei verständigt. Eine weitere Sachbeschädigung an einem geparkten Ford Fiesta wurde der Polizei Bad Neustadt am Donnerstagabend gemeldet. Die Fahrzeughalterin gab an, ihren Pkw ebenfalls vor dem Anwesen Hauptstraße 26 von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh, um 8.30 Uhr, geparkt zu haben. Im Laufe des Tages stellte sie an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen in Höhe von 2500 Euro fest. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. pol