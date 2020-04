Medihelfer gesucht

Am Sonntag gab es im Landkreis fünf weitere bestätigte neue Coronafälle. Bereits am Samstag gab es zwei neu bestätigte Fälle (beides Frauen). Damit sind insgesamt 132 Coronafälle bestätigt, aus der Quarantäne entlassen wurden 30 Personen. Es liegen aktuell 101 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 266 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Eine Person ist verstorben. Bei den neuen Fällen vom Sonntag handelt es sich um drei männliche und zwei weibliche Personen. Hinsichtlich der Situation im Seniorenheim Kramerswiesen in Oerlenbach hat sich seit Freitag nichts geändert.

Das Landratsamt Bad Kissingen sucht für die weitere Bewältigung der Coronakrise im Landkreis fachlich geeignete Helfer. Diese benötigen pflegerische oder medizinische Vorkenntnisse, bzw. Qualifikationen, oder sollten Studierende des Faches Medizin sein. Mit diesem Aufruf wird im Landkreis ein Pool engagierter Menschen mit pflegerischen oder medizinischen Vorkenntnissen gebildet, die im Bedarfsfall in Einrichtungen und bei Aufgaben rund um Corona unterstützen können. Wer sich Per E-Mail bei medihelfer@kg.de meldet, erklärt sich bereit, dass die eigenen Angaben im Bedarfsfall an Einrichtungen und Träger weitergegeben werden. Mit der Aufnahme in den Pool geht man keine Verpflichtung ein; es handelt sich um eine Interessensbekundung. Ein Einsatz werde vorher mit den betreffenden Personen abgestimmt. In der Meldung per Mail sind diese Angaben mitzuteilen: Name, Vorname; Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und telefonische Erreichbarkeit; Kurze Angabe der pflegerischen, bzw. medizinischen Vorkenntnisse;· Kurze Angabe zu gewünschten, bzw. ausgeschlossenen Einsatzbereichen; Verfügbarkeit und Einsatzzeiten bzw. ausgeschlossene Einsatzzeiten. red