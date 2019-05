Medienfreizeit für Jungen in Lichtenfels

In den Pfingstferien haben Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren bei einer Freizeit der Jungenarbeit "Ragazzi" des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim die Möglichkeit, verschiedene technische Geräte genauer unter die Lupe zu nehmen. So werden sie gemeinsam ausprobieren können, was alles mit Smartphones, Tablets, Kameras und sonstigem technischen Equipment möglich ist - egal ob Filmproduktion, Spielerstellung oder Bau eigener Geräte. Die benötigten Geräte werden dafür zur Verfügung gestellt so wie auch die eigenen Geräte, zum Beispiel ein Smartphones, verwenden werden sollen. Nicht nur die Möglichkeiten, auch die Risiken, die durch die Digitalisierung und die ständige Verfügbarkeit entstehen, werden gemeinsam betrachtet. Die eigens erstellten Materialien werden am Ende der Freizeit mit nach Hause zu nehmen sein. Die Freizeit findet von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. Juni, im Pfadfinderzentrum Rothmannsthal bei Lichtenfels statt. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über die KJR-Internetseite www.kjr-forchheim.de bis Sonntag, 2. Juni, möglich. red