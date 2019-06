Medienfrei an der Schule

Wie jedes Jahr fanden wieder die "Medienfreien Tage" an der Grundschule Tettau statt. Von Dienstag bis Freitag waren alle elektronischen Medien für die Jungs und Mädchen tabu - nicht nur während des Unterrichts, sondern auch zu Hause. Ein kreativer Workshop mit der Aquarellmalerin Gabriele Graßmuck, Sport- und Schwimmstationen sowie Ausflüge in den Wildpark Tambach, ins Glasmuseum oder Tropenhaus Kleintettau: Die Mitmachaktionen zeigten jede Menge Möglichkeiten, wie man auch jenseits von Computer und Co. Spaß haben kann.

Die Medienfreien Tage gab es an der Schule schon zum neunten Mal. "Ich habe die Idee von meinem Vorgänger übernommen", erzählt Schulleiterin Birgid Weiß. Mit der Aktion wolle man die Jungen und Mädchen weg vom passiven Medienkonsum hin zum kreativen Handeln bewegen - damit aber keinesfalls Medien grundsätzlich verteufeln. Vielmehr gehe es um das Finden sinnvoller Freizeitbeschäftigungen. hs