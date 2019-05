Die Grundschule Neuses bietet einen Informationsabend zur Medienerziehung für Eltern am Montag, 6. Mai, an. Eltern aus anderen Einrichtungen und Schulen sind jederzeit willkommen. Im Internet besteht zurzeit kein Kinderschutz - der beste Kinderschutz sind medienkompetente Eltern. Durch den Abend führen Thomas Apfel, Kinderbeauftragter der Stadt Coburg, und Dennis Busch, Computerexperte. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Grundschule Neuses. red