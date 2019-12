Medau-Schule spendet

Die Geschäftsleitung der Medau-Schule hat dem Schulleiter der Heinrich-Schaumberger-Schule, Veit Schmitt, einen Scheck in Höhe von 500 Euro übergeben. Denn auch in diesem Jahr verzichtet die Medau-Schule einer Pressemitteilung zufolge auf Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und Geschäftspartner. Unterstützt wird das soziale Projekt "Mahlzeiten-Zuschuss für Kinder der Heinrich-Schaumberger-Schule". "Das Mittagessen für ein Kind kostet 3,50 Euro am Tag. Viele Familien liegen knapp über der staatlichen Bezuschussungsgrenze und oft reicht dann das Familienbudget nicht mehr für das tägliche warme Essen", so die Ideengeberin der Aktion, Bianca Haischberger vom Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie. red