Medaillenregen für den Post-SV in der Hauptstadt

Das Internationale Luftfahrt Masters Berlin im Judo für Frauen und Männer über 30 Jahren sowie Jugend U18 war mit über 230 Teilnehmern aus 19 Ländern hervorragend besetzt. Die sieben Starter des Post SV Bamberg riefen durchweg starke Leistungen ab und kämpften um die Medaillen mit. Fünf Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille sowie der erste Platz in der Mannschaftswertung der Damen war die Ausbeute.

Als erstes auf die Matte durfte Michaela Gehring (Ü45, bis 70 kg), die ihren harten Auftaktkampf erst in der Verlängerung für sich entschied, um anschließend mit ihrem finalen Sieg über die Polin Jarosinski für die erste Medaille des Teams sorgte. Sylvia Wagner startete in der gleichen Altersklasse (bis 57 kg), machte mit der Schwedin Karlson kurzen Prozess und holte ebenfalls Gold. Auch Dieter Krusche (Ü50, bis 66 kg) zog nach zwei Siegen unbeschadet ins Finale ein, welches er zwar durch Armhebel verlor, aber sich Silber sicherte. Keinen Zweifel über seine Vormachtstellung in der Gewichtsklasse bis 90 kg ließ Theo Keppel aufkommen. Bis auf den Finalkampf konnte er alle Siege vorzeitig durch Fußfeger einfahren. Christian Klepper (Ü60, bis 73 kg) startete eindrucksvoll gegen den Italiener Lucantoni mit Fußfeger und erzielte am Ende den zweiten Platz. Zeitgleich versuchte sich Michaela Gehring in der Ü30. Hier zog sie bis ins Halbfinale ein und konnte sich nach einer Niederlage noch über Bronze freuen. Am späten Nachmittag war es Zeit für die U18. Mit Theresa (bis 52 kg) und Marlene Gehring (bis 57 kg) hatte der Post-SV gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Theresa startete gleich mit einem Blitzsieg über die Österreicherin Gilly. Etwas länger brauchte sie für Graf, wohingegen die Spanierin Berna ebenfallls nach wenigen Sekunden besiegt und somit Gold sicher war. Ihre Schwester Marlene bezwang zwar erst im Golden Score die Österreicherin Pitschk, machte aber dann mit Rikert kurzen Prozess und wurde Erste. Für ihre fünf Medaillen gab es zusätzlich noch den Pokal für den ersten Platz in der Frauen-Teamwertung. red