Medaillen für Rebhan und Bender

Heinrich G. Bender, seit fast 30 Jahren Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Coburg - Lichtenfels und Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD), der dem Gremium seit 25 Jahren angehört, wurden vom Bayerischen Sparkassenverband mit der Bayerischen Sparkassenmedaille in Gold geehrt.

Dominik Sauerteig, der als neuer Oberbürgermeister der Stadt Coburg im Mai den Vorsitz des Verwaltungsrates der Sparkasse übernommen hat, nahm die Ehrung vor. Sauerteig würdigte das Engagement der beiden Geehrten für die Belange der Sparkasse. Neben der zeitlichen Komponente betonte er ihren Einsatz für die Sparkassenidee unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und politischen Belange der Region.

Heinrich G. Bender wurde am 27. August 1990 in den Verwaltungsrat der damaligen Vereinigte Coburger Sparkassen berufen. Frank Rebhan folgte knapp fünf Jahre später. Seitdem wurden in diesem Gremium zukunftsweisende Entscheidungen getroffen, die die Entwicklung des Kreditinstituts entscheidend mitbestimmt haben.

Beide Geehrten warfen einen

Blick zurück auf die markantesten Ereignisse und vielfältigen

Herausforderungen, die sie in dieser Zeit begleitet haben. So etwa die Zeit nach der Grenzöffnungt 1989/1990 oder die Gründung der Stiftung anlässlich des 175-jährigen Bestehens Mitte der 1990er Jahre und umfangreiche Baumaßnahmen an den Immobilien des Kreditinstituts. red