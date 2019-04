Medaillen für KSS Rögner

Die Sportler der Eberner Kampfsportschule Rögner nahmen zusammen mit weiteren 1500 Sportlern an der Baden-Württembergischen Meisterschaft teil. Das Turnier war ein weiteres Qualifikationsturnier für die diesjährige Weltmeisterschaft der World Karate Union (WKU), die im Oktober im österreichischen Bregenz stattfinden wird.

Emma Einwag aus Ebern zeigte eine gute Leistung. Im Leichtkontakt erkämpfte sie sich einen guten zweiten Platz. Laura Klopf will in diesem Jahr auch wieder WM-Luft schnuppern. Souverän erreichte sie Rang 1 im Leichtkontakt. Harun-Veysel Elkol aus Kleintettau und Norbert Höchner aus Löffelsterz konnten ihre Wettkampf- und WM-Erfahrung gut nutzen: Elkol holte zwei Mal Gold im Kumitee.

Höchner, ein erfahrener Wettkämpfer zeigte ebenfalls gute Kampferfahrung. Er startete gleich in drei Kategorien: Pointfighting, Leichtkontakt und Kicklight. Er sicherte sich zweimal den ersten Platz und einmal den zweiten Platz. Nicole Lausmann aus Coburg schlug sich tapfer in den Vorrunden, schied jedoch in den Vorkämpfen aus. Auch Katrin Pauleit aus Bamberg zeigte in der Vorrunde Kampfgeist, schied aber ebenfalls in den Vorkämpfen aus. red