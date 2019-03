Unter dem Motto "Me secht ja nex - me meet ja blous" hält der SC Holzwurm am Samstag, 2. März, wieder seine traditionelle Faschingsveranstaltung in der Halle am Sportplatz ab. Neben Büttenreden und musikalischen Beiträgen wird auch in diesem Jahr wieder ein Männerballett auftreten. Das Welsberger Dorfgeschehen wird durch die Tratschbasen "Erna und Babette" wieder auf die Schippe genommen. Beginn ist um 19.29 Uhr. red