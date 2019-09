Stadtrat Klaus Schineller (EAL/Die Grünen) lädt am Freitag, 13. September, zum Vortrag "Wie geht es weiter nach dem Volksbegehren ,Rettet die Bienen'" mit MdL Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) aus Schweinfurt ein. Knoblach kommt auch auf die Belastungen der heimischen Landwirtschaft und der Forstwirtschaft durch die trockenen sowie heißen Sommer zu sprechen. Los geht es um 19 Uhr in den "Frankenstuben" in Ebern. Eine Diskussion schließt sich an. red