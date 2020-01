MdL Holger Dremel hält Bürgersprechstunde

Der Stimmkreisabgeordnete für den Landkreis Bamberg im bayerischen Landtag, Holger Dremel (CSU), lädt zu einer Bürgersprechstunde am Donnerstag, 30. Januar, ein. Die Sprechstunde dauert von 14 bis 17 Uhr und findet im Abgeordnetenbüro in Scheßlitz, Ostlandstraße 3, statt. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden wird um vorherige Terminabstimmung unter Telefon 09542/7743314 oder per E-Mail an mdl@holger-dremel.de gebeten. red