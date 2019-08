MdB Schwarz auf Dialogtour

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz kommt bei seiner sogenannten Dialogtour auch nach Coburg. Am Montag, 26. August, ist Schwarz ab 16 Uhr auf dem Marktplatz. Dort steht er bis 18 Uhr bei Kaffee und Kuchen für Fragen und Gespräche zur Verfügung und informiert über seine Arbeit im Bundestag.

Der Besuch von Schwarz in Coburg ist Teil einer Tour der ganzen SPD-Bundestagsfraktion mit einem Bus durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg unter dem Motto "Gekommen, um zu hören". Dabei sollen die Gespräche weder an klassischen Infoständen oder in blanken Mehrzweckräumen entstehen, sondern sich auf den Marktplätzen oder in Fußgängerzonen wie von selbst ergeben. "Unser Tour-Bus lädt dazu ein, barrierefrei und in unkomplizierter Atmosphäre zusammenzukommen und ohne Zeitdruck über das zu reden, was den Menschen in Coburg unter den Nägeln brennt", sagt Andreas Schwarz. red