MCC eröffnet närrische Saison

Die "fünfte Jahreszeit" steht vor der Tür. In Memmelsdorf wird dies traditionell vom MCC (Memmelsdorfer Carneval-Club e. V.) mit einer großen Eröffnungsveranstaltung gebührend gefeiert. Am kommenden Samstag, 16. November, in der Seehofhalle werden im festlichen Rahmen nach einem reichhaltigem Buffet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Sketchen, Tanzaufführungen der neu formierten Prinzengarde und natürlich die feierliche Inthronisierung des Prinzenpaares pünktlich um 11.11 Uhr geboten. Der Erlös aus der attraktiven Tombola kommt laut Veranstalter der Jugendförderung zugute. Für die musikalische Umrahmung der Tanzveranstaltung sorgt das "Remy-Duo". Karten im Vorverkauf gibt es bei Thomas Nickoleit, Telefon 0951/44877. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. red