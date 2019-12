MC-Spatzen und die Kirchengemeinde gratulieren Gabriel Konjaev

"Macht euch bereit" - so lautetet das erste Lied der MC-Spatzen beim Advents- Gottesdienst in der Höchstadter Christuskirche. Aber nicht nur die Kinder vom MC-Kindergarten hatten einen großen musikalischen Auftritt beim Gottesdienst, sondern auch die gesamte Gemeinde mit einem Geburtstagsständchen für Gabriel Konjaev, dem Organisten der Christuskirche, der am Samstag seinen 70. Geburtstag feiern konnte.

Das Singspiel selbst handelte von dem frommen Schuster Martin, dem in seiner Werkstatt Jesus begegnete. Passend zu dem beeindruckenden Singspiel hielt Pfarrer Schäfer eine kurze Predig, in der er die Erscheinungsformen Jesu theologisch erläuterte. Zum Abschluss würdigte er die besondere Lebensleistung von Konjaev und betonte, dass es für die Kirchengemeinde - und für die ganze Stadt - ein wahrer Glücksfall war, dass dieser vor nunmehr 20 Jahren als Organist und Chorleiter nach Höchstadt gekommen ist. In Namen vom Kirchenvorstand und auch der gesamten Kirchengemeinde dankte Georg Schlee Konjaev für die geleistete Arbeit, gratulierte ihm zum Geburtstag und überreichte ein kleines Präsent. nb