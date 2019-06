In einem Fall von Vandalismus ermittelt die Polizeiinspektion Coburg und bittet unter der Telefonnummer 09561/645-209 um Zeugenhinweise. Am Freitagabend parkte ein 52-jähriger Rödentaler seinen grauen Mazda MX 5 auf einem Parkplatz in Coburg, Rosenauer Straße. Als er am Samstag gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte die beiden Außenspiegel abgebrochen hatten. Der oder die Übeltäter verursachten einen Schaden von etwa 800 Euro.