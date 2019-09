Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ist es am Mittwoch in Forchheim gekommen. Am Nachmittag verließ eine 22-jährige Mazda-Fahrerin die Autobahn an der Anschlussstelle Forchheim-Nord. Sie wollte im Anschluss nach links abbiegen und in Richtung Stadtmitte weiterfahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 23-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol