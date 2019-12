Mazda-Fahrer flüchtet

Ein unvorsichtig vom Seitenstreifen auf die Überholspur fahrender Pkw-Fahrer hat am Freitag gegen 11 Uhr einen Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Fulda verursacht. Ein dort fahrender Fahrer eines 1er BMW konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht vermeiden und stieß gegen einen rechts fahrenden Lastwagen, meldet die Verkehrspolizei. Da es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen roten Mazda des Modells CX 30 handeln soll, werden Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel.: 09722/944 41 30 in Verbindung zu setzen. pol