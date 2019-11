Mazda braucht neuen Außenspiegel

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer, als er am Sonntagabend mit seinem in der Luitpoldstraße in Hirschaid geparkten roten Mazda wegfahren wollte. Er musste feststellen, dass zwischen 16.30 und 19.40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel seines Autos beschädigt hatte. Obwohl der Spiegel nur noch locker am Pkw hing und ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.