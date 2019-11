Mazda bekommt einige Dellen und Kratzer ab

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 5.30 Uhr, bis Donnerstag, 13.05 Uhr, touchierte in der Klingenstraße in Knetzgau ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda. Hierbei entstanden Eindellungen und Kratzer entlang der linken Autoseite. Der Verursacher, der den Lackspuren nach vermutlich mit einem gelben Pkw unterwegs war und flüchtete, hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.