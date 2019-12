Mazda angefahren und geflüchtet

Ein 29-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 17.40 Uhr mit seinem weißen Mazda die B 289 von Mainleus in Richtung Burgkunstadt. Beim McDonalds kam ihm auf seiner Spur ein helles Fahrzeug entgegen. Trotz Ausweichmanövers des 29-Jährigen streifte der Unbekannte mit seinem Pkw den Mazda auf der gesamten Längsseite, so dass ein Schaden von etwa 6000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Vor Ort konnten durch Polizeibeamte noch Fahrzeugteile sichergestellt werden, die auf ein Auto aus der VW-Gruppe hinweisen. Zeugen der Unfallflucht der der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol