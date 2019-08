Forchheim vor 18 Stunden

Mazda angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch ist in der Zeit von 13.25 bis 13.50 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Willy-Brandt-Allee ein geparkter roter Mazda angefahren worden. Der Verursacher fuhr einfach we...