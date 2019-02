Mayr-Leidnecker neue Schulamtsdirektorin

Am Donnerstagnachmittag wurde die offizielle Amtseinführung von Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker im großen Sitzungssaal des Landratsamtes gefeiert. "Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt." Diese alte Volksweisheit nahm sich die Schulamtsdirektorin als Leitspruch, um sich bei ihren Wegbegleitern zu bedanken.

Bei Landrat Christian Meißner begeisterte sie dessen Verständnis für typisch weibliche Ansprüche einer fachlichen Leiterin, die schnell schönere Räume, neue Stühle, größere Bildschirme, geputzte Fenster und vieles mehr forderte. Auch mit allen anderen Mitarbeitern zusammen habe sie das Gefühl, ein Teil der Schullandschaft Lichtenfels zu sein, die sich zum Wohle der Schüler in den Schulen weiterentwickelt.

Bei Edmund Müller, ihrem ersten Chef, bewunderte die Pädagogin dessen väterliche und wohlwollende Art. So habe er sie all ihre Fehler erst mal machen lassen und ihr geduldig erklärt, was sie wissen müsse, um dann eine Schule leiten zu können.

Landrat Meißner hat mit der Schulamtsdirektorin die Schulbank gedrückt. Er betonte, dass die Räumlichkeiten des Schulamtes in der Gabelsberger Straße nur eine Zwischenstation seien. Später würde dieses wieder im Landratsamt zu finden sein.

Thomas Engel, Regierungsvizepräsident, schilderte den Werdegang von Mayr-Leidnecker: So führte sie ihr Weg von der Grundschule Bad Staffelstein über das Meranier-Gymnasium Lichtenfels, die Universität Bayreuth, die Grundschulen Lichtenfels Am Markt, Schwürbitz und Burgkunstadt schließlich als Schulamtsdirektorin wieder nach Lichtenfels. Durch harte Arbeit und unablässigen Einsatz habe sie diesen Posten erlangt.

Der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Bernhard Jeßberger, hoffte für Frau Mayr-Leidnecker, "dass die Belastungen machbar bleiben. Ein hohes Amt ist mit Gefahr verbunden".

Schulrätin Karina Kräußlein-Leib beschrieb die Persönlichkeit der Schulamtsdirektorin: So habe Mayr-Leidnecker eine Affinität zur Mathematik und trage am liebsten Kleider. Und sie könne absolut keine ungespitzten Bleistifte ertragen und spitze dann auch die der Kollegen ungefragt. Mindestens zehn Kilometer jogge sie des Öfteren.

Die Bläserklasse der Herzog-Otto-Mittelschule unter Leitung von Florian Eckert und der Chor der Grundschule Marktzeuln, dirigiert von Heinrich Zweyer, umrahmten die Feierlichkeiten musikalisch. Karin Sträßner