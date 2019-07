Mayerhöfer und Glöckner siegen

Der 17. Sonnefelder Viertelmarathon, verbunden mit drei Läufen für den Nachwuchs und einem 5000 Meterlauf, gestaltete sich wieder zu einer gelungenen Laufveranstaltung. Dazu trug das ideale Laufwetter und die einwandfreie Organisation der Laufgruppe des TSV Sonnefeld wesentlich bei.

Pünktlich um 8.30 Uhr schickte der Starter das Läuferfeld auf die anspruchsvolle Viertelmarathonstrecke und über 5000 Meter ins Umfeld von Sonnefeld mit Ziel am Sportplatz. Der Viertelmarathon stand ganz im Zeichen der beiden Gesamtsieger. Bei den Männern lief Felix Mayerhöfer als M35-Athlet vom DJK Dasswang mit 38:05 Stunden einen überlegenen Sieg nach Hause, gefolgt vom Sieger der M30, Paul Schmidtfall vom Run and Bike-Team Coburg, der aber schon über drei Minuten zurücklag. "Dieser herrliche Lauf ist mir relativ leicht gefallen. Ich freue mich über meinen Sieg", so Mayerhöfer nach dem Zieleinlauf.

Auch bei den Frauen gab es mit Manuela Glöckner vom TSV Ebermannstadt eine klare Siegerin. Mit 47:20 Minuten lag sie über drei Minuten vor der vereinslosen Regina Hellinger. Das Coburger Run and Bike-Team mit Paul Schmidtfall, Matthias Schmitt und Markus Roth durften sich über seinen Teamsieg freuen. Zweiter wurde der TV Weidhausen mit Daniel Recknagel, Marcel Schieber-Gahn und Andreas Bauer.

Ein einsames Rennen

Auch über 5000 Meter gab es mit dem U16-Läufer Hendrik Herrmann (TSV Mönchröden) einen überlegenen Sieger. Mit 19:05 Minuten lief er ein einsames Rennen an der Spitze des Feldes. Der Mönchrödener stellte seine gute Kondition unter Beweis, da er auch noch den Lauf über 1000 Meter überlegen in 3:10,4 Minuten für sich entschied. "Das war mein letzter Test vor der bayerischen Meisterschaft, bei der ich die 3000 Meter laufen werde. Dort will ich um die Medaillenränge mitmischen", sagte Herrmann zuversichtlich.

Schnellste bei den Frauen war über die 5000 Meter Karina Lösch vom Gastgeber. Erfreulich stark vertreten waren hier die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen mit zehn Läuferinnen. Beim Lauf über 750 Meter der Schülerklassen unterstrich wieder einmal Noah Möller vom TSV Staffelstein seine Ausnahmestellung: Die U12 entschied er klar für sich.

Auch Roman Martin vom TSV Mönchröden zählt zu den heimischen Lauftalenten, er siegte in der U10 klar. Bei den Mädchen überraschte Cheyenne Berndt vom RSV Scheuerfeld als Gesamterste vor Lena Kurpanik (TSV Staffelstein), beide U12. Sina Schmidt vom TV Schwürbitz ließ sich den Sieg in der U10 nicht nehmen.

Den Abschluss der Laufveranstaltung blieb den Kleinsten über 400 Meter vorbehalten. Mit viel Eifer und Einsatz absolvierten 32 Kids unter den Anfeuerungsrufe ihres Anhangs ihren Part und konnten im Ziel eine schöne Medaille und einen Sachpreis in Empfang nehmen. Einige Kinder wurden von einem Elternteil auf der Strecke begleitet.

Das jüngste Kind war ein Jahr und acht Monate alt und bewältigte die Strecke mit Bravour. Die Laufabteilung des TSV Sonnefeld zeigte mit 35 Einsatzkräften, an der Spitze Kerstin Fischer-Mahr und Sabrina Wiercinski, eine gute organisatorische Arbeit.