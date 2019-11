Mayer spricht über Bhutan

Am Freitag, 22. November, hält Toni Mayer um 19.30 Uhr im "Bughof 50", dem Vereinsheim des Schwimmvereins Bamberg, einen Vortrag über Bhutan. Bhutan, das Land des Bruttosozialglücks, ist ein Land mit einer tief verwurzelten buddhistischen Kultur. Es ist etwa so groß wie die Schweiz und wegen seiner abgeschiedenen Lage am Südrand des Himalaya bisher vom Tourismus weitgehend unberührt. red