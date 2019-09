"Maybebop" in der Haßfurter Stadthalle

Ein A-cappella-Konzert mit der Gruppe "Maybebop" veranstaltet das Kulturamt in Haßfurt. Die Aufführung ist am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle. Vier Typen, vier Mikrofone, deutsche Texte, bestes Entertainment. So wird der Auftritt der Gruppe beschrieben. Die doppelbödigen Songs des Quartetts gehen ins Ohr. Die Vier beziehen Position und treffen den Nerv der Zeit. Ihr Motto in Haßfurt heißt "Ziel:los!". Es ist das zehnte Bühnenprogramm nach 17 gemeinsamen Jahren. Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart. Es gibt kein Drehbuch für den Auftritt, jeder Abend ist einzigartig. Die Karten sind im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefonnummer 09521/688228, erhältlich. Foto: Sebastian Schröder