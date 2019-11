May spendet 1505 Euro für Projekte der "German Doctors"

Den stattlichen Spendenbetrag von 1505 Euro übergab Roland May an Albert Rudolph, den örtlichen Vertreter der deutschen Hilfsorganisation "German Doctors". Es handelt sich dabei um die Geldbeträge, die dem beliebten Michelauer Arzt anlässlich seines 75. Geburtstages als Geschenk übergeben wurden. Mit der Spende soll den Ärmsten der Armen geholfen werden.

Er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass diese Gelder auch wirklich den bedürftigen Menschen zugute kommen, versprach Rudolph. Seit 1983 sind die "German Doctors" in sechs Ländern auf dem afrikanischen, südamerikanischen und dem asiatischen Kontinent aktiv. Über die rein medizinische Hilfe hinaus beteiligen sich die "German Doctors" auch an anderen Projekten, mit denen die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen verbessert werden (Brunnenbau, Hygiene, Schulbildung). Durch die bessere medizinische Versorgung und die Bildungsmaßnahmen steigt der Lebensstandard. Gleichzeitig verringert sich die Tendenz der Menschen, ihr Land zu verlassen und ihr Glück in Europa zu suchen.

Der frühere Lichtenfelser Kinderarzt Rudolph war schon achtmal ehrenamtlich für die "German Doctors" in Entwicklungsländern im Einsatz. kag