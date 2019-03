Maxplatz platzt aus allen Nähten

Am Freitag, 8. März, findet der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder in Bamberg statt. Von 10 bis 17 Uhr lassen mittlerweile zum vierten Mal ca. 80 kreativ dekorierte Stände den Maxplatz sprichwörtlich aus allen Nähten platzen. Das Motto lautet diesmal: "Näh mal wieder". Ob es nun eine feine Bluse aus leichtem Chiffon oder ein schicker Rock aus luftigem Tüll sein soll, die Inspiration für das nächste Design kommt fast von allein.Viele Besucher schätzen auch den Austausch mit anderen Nähbegeisterten und die Möglichkeit, die Stoffe zu sehen und in die Hände zu nehmen. In Bamberg ist auch der Nähmaschinenhersteller Elna mit einem Stand vertreten. Hier haben die Besucher die Chance, eine Nähmaschine im Wert von über 200 Euro zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter www.stoffmarkt-expo.de Foto: privat