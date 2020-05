Maximilian Zametzer ist Jahrgangsbester

Maximilian Zametzer ist der beste Auszubildende als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik der Innung für Elektro- und Informationstechnik Erlangen-Lauf. Seit September 2016 ist er ein Teil des Stadtwerke-Teams und hat im Februar seine Gesellenprüfung abgelegt.

Seine überzeugende Leistung in der Prüfung mit der höchsten Punktzahl spiegelt auch sein Engagement bei der täglichen Arbeit wider. "Ich war total überrascht, als ich den Brief erhalten habe. Zwar hatte ich ein gutes Bauchgefühl, doch wenn man es dann schwarz auf weiß hat, dann ist man erst einmal platt", sagt Zamezter. Er habe sich gemeinsam mit seinem Ausbilder auf die Prüfung vorbereitet. "Alles, was mit Spannung und Elektrizität zu tun hat, ist einfach mein Ding", fasst Maximilian seine Eindrücke zusammen.

"Wir sind sehr stolz auf Max und freuen uns, seine Leistung auch mit einer Sonderprämie zu honorieren", freut sich Christian Sponsel, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim. red