Maximilian Schick ging mit Hahn heim

Zum Kirchweihausklang wurde der 20. Hahnenschlag von Stefan Groh, Florian Walther und Patrick Endres organisiert.

Unter den Linden in der Ortsmitte durfte Maximilian Schick aus Ebensfeld den Hahn als ersten Preis in Empfang nehmen. Erfolgreich waren auch Tobias Bayer aus Unterleiterbach (Zehn-Liter-Fass Bier) und Jeremy Ross aus Unterleiterbach (Fünf-Liter-Fass Bier). Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Der Hahnenschlag ist ein alter Kirchweihbrauch, der in Unterleiterbach schon Anfang des letzten Jahrhunderts gepflegt wurde, aber erst in den letzten Jahren wiederbelebt wurde. Der Hahn wurde früher als Symbol des bösen Erntegeistes angesehen, der sich in die letzte Garbe der Ernte flüchtete. Dieser Geist musste durch Köpfen zerstört werden.

Heute dient den Unterleiterbachern dafür ein symbolischer Tontopf, der in der Erde eingegraben wird und den man mit verbundenen Augen treffen muss. Unter den Augen des Publikums schwangen schließlich die Kandidaten den Dreschflegel. Für die Orientierungslosigkeit des Teilnehmers sorgen die Zuschauer mit Zurufen: "Links, links, rechts, rechts, vor, vor, zurück, zurück", tönte es aus allen Richtungen. gkle