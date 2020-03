Max und Alex sausen den Promis davon

bernhard Panzer Als die neue Kindertagesstätte namens Katharina von Bora auf der Herzo Base eröffnet wurde, trafen die Offiziellen eine Art Abmachung. Denn eine Besonderheit der Anlage, eine breite Rampe aus dem ersten Stock in den Garten, war damals noch nicht fertig. Wenn es soweit sei, dann müsse man sie auch entsprechend "einweihen", lautete die Idee. Vereinbart wurde: Bürgermeister German Hacker soll in einem Bobbycar-Rennen gegen Pfarrerin Nina Mützlitz antreten.

Olympischer Gedanke

Jetzt war es soweit, die Außenrampe ist freigegeben und am Mittwochvormittag standen groß und klein bereit, um dieses Rennen der besonderen Art mitzuerleben. Freilich: Die wahren Stars blieben die Kinder, und sie gewannen auch den Wettbewerb. Denn zwei Vierjährige traten gegen Nina Mützlitz und German Hacker sowie die Kita-Leiterin Doreen Westphal als dritte Erwachsene an. Und der Nachwuchs entpuppte sich schon beim Probelauf als wahre Könner ihres Fachs. Kein Wunder, dass Max und Alex das Rennen klar und deutlich für sich entschieden. Die beiden Frauen kamen abgeschlagen ins Ziel, auf gleicher Höhe trudelte der Bürgermeister samt "Rennfahrzeug" ein. Da hatten die Kinder die Ziellinie längst passiert.

Groß und klein hatten sichtlich ihren Spaß an der Aktion, die freilich Kinder als Sieger haben musste und schlicht ein bisschen Werbung für den gelungenen neuen Kindergarten machen sollte. Und dafür, was durch architektonische Gestaltung denn alles möglich sein kann.

Den olympischen Gedanken pflegte das Stadtoberhaupt bei dem Sekunden-Rennen durchaus. Mit dem Bobbycar ("Welche Traglast hat das denn überhaupt? Ich wiege mit Kleidung 105 Kilogramm!") darf man schon mal im hinteren Feld ins Ziel kommen. Für sein nächstes "Rennen" am Sonntag rechnet er sich freilich ganz anderes aus.

Grund zur Freude hatte auch die Geschäftsführerin der vier evangelischen Kitas in Herzogenaurach, Sabine Hagen. Sie kann jetzt 50 Bobbycars in den Fuhrpark von Katharina von Bora aufnehmen. Denn die Gefährte sind allesamt gestiftet worden - von der Simba Dickie Group, der die BIG-Spielwarenfabrik in Burghaslach angehört.

Freudig überrascht war davon auch Pfarrerin Nina Mützlitz. "Ich habe die einfach mal angeschrieben und von dem geplanten Wettrennen erzählt", sagte sie. Die Antwort kam sofort, und kurz darauf stand ein riesiges Paket vor der Tür.

Sorgen mit dem Erdreich

Abgesperrt sind derzeit noch die Außenanlagen. Erst muss noch der Bodenbelag mit Rindenmulch gesäubert werden. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass das Erdreich vereinzelt mit kleinen Glassplitter durchsetzt war. Das darf natürlich nicht sein, die Firma schickt jetzt Mitarbeiter, um das Material zu säubern, sagte Pfarrerin Mützlitz.