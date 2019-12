Max Mutzke bei Jazz am See

Der erste Solist für die traditionelle "All-Star-Band" von Torsten Goods steht fest. Max Mutzke, der deutschlandweit gefeierte Sänger, Songwriter und Musiker wird als Solist bei Jazz am See im Rahmen der All-Star-Band auf der Bühne stehen. Das berichtet der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Auch für 2020 erstellt der leidenschaftliche Musiker und künstlerische Leiter von Jazz am

See, Torsten Goods, eine einzigartige Band für diesen besonderen Abend am See.

Jedes Jahr lädt er namhafte Solisten aus der Jazz-Welt ein, um mit ihnen zusammen auf der Bühne etwas Einzigartiges zu kreieren, was ihm jedes Jahr aufs Neue gelingt.

Das erste Bandmitglied für 2020 ist der unverwechselbare deutsche Musiker Max Mutzke.

Mutzke feierte seinen musikalischen Durchbruch 2004, als er die Casting-Show "SSDSGPS" von Stefan Raab gewann. Seitdem ist er aus der deutschen Musik-Szene nicht mehr wegzudenken. Im Mai 2004 trat er für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in Istanbul an und konnte den achten Platz belegen. 2007 begann er erstmals, auch mit Jazz zu experimentieren und ließ jazzige Aspekte in sein Album einfließen.

Mutzke entwickelte sich weiter in die jazzige Richtung und veröffentlichte 2012 ein reines Jazz-Album, welches er mit vielen namhaften Musikern aufnahm. Unter anderem arbeitete er mit der Jazz-Größe Klaus Doldinger zusammen. Für dieses Album gewann er 2013 einen Jazz Platin Award. Da sich Besucher bei Jazz am See 2020 auch auf Klaus Doldinger und seine Band "Passport" freuen dürfen, darf man gespannt sein, ob die beiden auch gemeinsam auf die Bühne stehen werden.

Immer wieder probiert Mutzke Neues aus, um sein Spektrum zu erweitern. Ob gemeinsame Projekte mit der niederländischen Rhythmusgruppe "monoPunk", eine Zusammenarbeit mit einem ganz klassischen Streichquartett oder mit großen Big-Bands - Max Mutzke überzeugt jedes Mal aufs Neue.

Nach acht veröffentlichten Alben konnten sich seine Fans im September 2018 über das brandneue Album "Colours" freuen, welches mit seinem ganz eigenen Sound die Hörer überzeugte und über Wochen in den deutschen Charts vertreten war.

Klaus Doldinger mit Band

Wie bereits angekündigt, wird zudem Klaus Doldingers "Pa ssport" eine komplette Konzerthälfte bei Jazz am See bestreiten. Seit über 65 Jahren bespielt er international sämtliche Bühnen und ist bis heute nicht zu stoppen. Neben der berühmten Titelmelodie des "Tatort" komponierte er viele weitere Soundtracks zu Serien und großen Blockbustern sowie international erfolgreiche Alben. Mit seiner Band "Passport" tourt er seit über 40 Jahren durch die Weltgeschichte. red