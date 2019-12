Max Herre zu Gast

Am Donnerstag, 12. März, kommt Max Herre im Rahmen seiner Athen-Tour nach Bad Kissingen. Ab 19.30 Uhr präsentiert der Sänger sein aktuelles Album Athen im Max-Littmann-Saal. Das Album ist am 8. November erschienen. Zwanzig Jahre nach der Hitsingle "Mit dir" knüpfen Max Herre und Joy Denalane an die Vergangenheit an und besingen auf "Das Wenigste" erneut ihre Liebe. "Nach den ausverkauften Open Air Shows mit Freundeskreis in den Jahren 2017 und 2018 und zuletzt in diesem Jahr bei großen Solo Open Airs und Festivals dürfen sich die Fans des Ausnahmekünstlers Max Herre wieder auf die Intimität der Konzertsäle freuen. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de. red