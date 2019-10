Mausohren feiern Geburtstag

20 Jahre alt ist die als Mausohren bekannte Kindergruppe des Bundes Naturschutz in Kronach. Sie wurde im Jahr 1999 von einigen Müttern gegründet, die regelmäßige thematische Natur- und Umweltnachmittage für Kinder organisieren wollten.

Gemeinsam in die Natur gehen, schauen, forschen, entdecken und einfache, aber wirkungsvolle Naturschutzaktionen durchführen war das Ziel. Von einer anfänglich eher familiären Runde wuchs die Gruppe bis zu Schulklassengröße.

Viele Naturerfahrungen

Dabei hat sicher jedes Naturschutzkind Erlebnisse und Erfahrungen für sich ins Leben mitgenommen, vielleicht solche von Pflanzaktionen in besonderen Biotopen, vom Falläpfel sammeln und verarbeiten, vom geheimnisvollen Fledermausdachboden des Oblatenklosters, dessen Fledermausbestand Pate für den Gruppennamen und in seinem Sommerquartier der Winterputz übernommen wurde, vom Murmelbahnen an vergessenen Baustellenerdhügeln bauen und schließlich vom Anlegen und Bewirtschaften eines Gemüsegartens in der Stadt Kronach.

Am Samstag wird gefeiert

Am kommenden Samstag trifft sich die derzeitige BN-Kindergruppe ausnahmsweise einmal statt Mittwochnachmittag an einem Samstagmittag um 11 Uhr im Gemüsegarten Limmerstraße/Ecke Mangstraße. Dann wird gemeinsam zur Feier des Tages allerlei Gemüse kleingeschnitten und ein buntes Gemüseragout über dem Feuer gekocht.

Wer am Samstag kommen und mitmachen möchte: Bitte Schneidbretter, Küchenmesser und Suppenlöffel und -teller mitbringen. red