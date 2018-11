Mauritiusschule Ahorn als Aushängeschild für Klimaschutz ausgezeichnet

Zum fünften Mal hat das Bayernwerk am Montagabend bei einer Festveranstaltung in den Räumlichkeiten der Regierung von Oberfranken in Bayreuth den mit Unterstützung der Regierung ins Leben gerufenen Bürger-Energiepreis Oberfranken vergeben. Der Preis ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Zu den diesjährigen Preisträgern gehört auch das Förderzentrum Mauritiusschule in Ahorn, das für sein Projekt "Kleine Schritte zum Klimaschutz" ein Preisgeld von 3000 Euro erhielt.

Eine Woche lang hatten sich die Schüler der Mauritiusschule mit Zukunftsthemen wie Klimawandel, erneuerbare Energien und Plastikvermeidung beschäftigt. Rund 70 Schüler der Förderschule erkundeten mit ihren Lehrkräften, einem Umweltingenieur und der Klimaschutzmanagerin anlässlich einer Energiewanderung eine Windanlage, ein Wasserkraftwerk sowie eine große Photovoltaikanlage. Auf anschauliche Weise wurde den Schülern gezeigt, dass Strom mithilfe von erneuerbaren Energien erzeugt werden kann, so die Jury in ihrer Begründung. Weitere Projekte und Experimente rund um das Thema "Klimaschutz" sowie die Beschäftigung mit den Risiken und Problemen des Plastikkonsums sowie der Besuch bei einem Imker rundeten die Projektwoche ab. Nicht nur bei den Eltern, sondern auch im Lehrerzimmer wird verstärkt auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Einsatz von Lebensmitteln und Verpackungsmöglichkeiten im Alltag geachtet. Die Jury meint: "Mit diesem Projekt hat die Schulfamilie einen Weg gefunden, eigenständig und aktiv einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, und schafft damit ein wirkliches Aushängeschild." red