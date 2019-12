Mauer- und Blechschaden

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Hammelburger Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden. Gegen 15 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Auto vom Hammelburger Berg nach links zum Staatsbad abgebogen. Dabei übersah er einen Kleinwagen, der rechts aus der Bahnhofstraße kommend ebenfalls in Richtung Staatsbad unterwegs war und gegenüber dem Linksabbieger Vorfahrt hatte.

Keine Verletzten

Die beiden Fahrzeuge stießen beim Abbiegen zusammen. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen verletzt, teilt die Polizei Bad Brückenau mit.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro an den beiden Autos und etwa 2000 Euro an einer Mauer, die von einem der Beteiligten infolge des Unfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Vorfahrtsmissachtung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, für die ein Bußgeld mit einem Punkt in Flensburg im Raum steht, heißt es abschließend im Bericht. pol