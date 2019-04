Mauer, Tiere und die Wehr

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Ködnitz findet am Montag, 15. April, in der Gemeindekanzlei in Fölschnitz statt. Beraten werden Bauangelegenheiten, die Bestätigung der Kommandanten der Feuerwehr Ebersbach, der Zuschuss zur Fundtierversorgung und die Gestaltung des Stützmauerbereichs am Rathaus Fölschnitz. red