Wiesenthau vor 18 Stunden

Mauer in Schlaifhausen angefahren

Bereits am Donnerstag, 30. Mai, gegen 17.30 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer die Steinmauer eines Anwesens in Schlaifhausen im südlichen Bereich an der Einmündung zur Kreisstraße beschädigt. Es ...