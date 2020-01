Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Unfallflucht

Mauer angefahren

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15 und 17.30 Uhr die Mauer eines Anwesens in der Breslauer Straße in Höchstadt angefahren. An der Grundstücksmauer entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2...