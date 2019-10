Ein noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Freitagnachmittag in der Hauptstraße gegen eine Steinmauer. Obwohl an der Mauer ein Schaden in Höhe von 100 Euro entstand, setzte der Verursacher anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefon 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.