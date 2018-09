Matthias Wich: "Es gibt fast an jedem Spieltag eine Überraschung"

Dominic Buckreus Dreimal gibt es am Wochenende in der Kreisklase 2 das Duell oben gegen unten. Und das zweimal mit Kronacher Beteiligung. Der TSV Küps will seine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Neuses am vergangenen Sonntag mit einem Auswärtserfolg beim FC Fortuna Roth wieder vergessen machen. Der SV Fischbach tritt beim Aufsteiger TSV Staffelstein II an. Der seit drei Spielen punktlose FC Kronach muss sich nach dem enttäuschenden Wochenende mit zwei Niederlagen gegen Roth-Main (1:4) und in Theisenort (2:4) wieder berappeln und will die Negativ-Serie gegen den FV Mistelfeld beenden.

Die Theisenorter haben hingegen einen erfolgreichen Doppelspieltag hinter sich und gewannen am Freitag mit 4:0 bei Fortuna Roth. Der folgende Sieg gegen Kronach war der dritte in Folge und man ist nun mit Tabellenplatz 2 voll im Soll. TSF-Trainer Matthias Wich sieht vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Altenkunstadt dennoch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft und spricht über den kommenden Spieltag. Herr Wich, nach den zwei Siegen am vergangenen Wochenende steht Ihr Team auf Platz 2. Wie lautet Ihr Fazit nach den ersten neun Spielen? Matthias Wich: Die bisherigen Spiele zeigen, dass es eine sehr interessante Saison wird. Es gibt fast an jedem Spieltag eine Überraschung und in der Tabelle geht es sehr eng zu. Unsere bisherigen Spiele waren geprägt von einem ständigen Auf und Ab. Nach unserer schwachen Leistung gegen Fischbach haben wir uns mittlerweile erholt und wollen weiter punkten. Hauptziel für uns muss es sein, konstanter zu spielen und Spiele frühzeitiger zu entscheiden. Wie schätzen Sie Ihren nächsten Gegner, den FC Altenkunstadt/Woffendorf, ein? Altenkunstadt ist einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft. Deshalb erwarte ich ein sehr enges und intensives Spiel mit einem hoffentlich positiven Ausgang für uns.

Welches ist aus Ihrer Sicht das interessanteste Spiel an diesem Spieltag? Sehr interessant dürfte der erste Sieg des Clubs beim Auswärtsspiel in Bremen werden. In unserer Liga stehen viele Duelle an, in denen es einen klaren Favoriten gibt. Vielleicht kommt es ja wieder zu der ein oder anderen Überraschung.