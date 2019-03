Matthias Lebert "in der alten Heimat"

Die Rehabilitationsklinik Lautergrund hat seit Februar einen neuen Kaufmännischen Leiter. Matthias Lebert, zuvor kaufmännischer Direktor des Reha-Zentrums Todtmoos der Deutschen Rentenversicherung-Bund, folgt auf Wolfgang Hirrle, der nach sieben Jahren in der Klinikleitung zum Ende des Jahres 2018 ausgeschieden ist.

"Mit Matthias Lebert haben wir einen sehr erfahrenen kaufmännischen Leiter gewonnen, der bestens mit der Kliniklandschaft der Deutschen Rentenversicherung vertraut ist. Wir sind uns sicher, dass er den von seinem Vorgänger Wolfgang Hirrle erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen und dabei eigene Akzente setzen wird", sagt Dr. Dieter Deuerling, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Lautergund.

"In den vergangenen Jahren wurde und wird hier viel Geld investiert, um nicht nur fachlich, sondern auch baulich auf der Höhe der Zeit zu sein. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den 130 Beschäftigten der Klinik, die mich sehr freundlich begrüßt und aufgenommen haben. Als gebürtiger Bamberger kehre ich in die ,alte Heimat‘ zurück. Die wunderschöne Landschaft und die Herzlichkeit der Menschen hier machen mir den Wechsel leicht", betont Lebert.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre war Lebert einige Jahre in der Industrie tätig. Mit dem Wechsel in das Gesundheitswesen sammelte er Erfahrungen im Akut- und Rehabilitationsbereich. Mittlerweile ist er seit über 26 Jahren in der Klinikleitung tätig, davon rund neun Jahre bei der Deutschen Rentenversicherung. Lebert ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. red